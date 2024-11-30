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Тарасова — о нарушениях ПДД Загитовой: не я же их фиксировала

Тарасова — о нарушениях ПДД Загитовой: не я же их фиксировала

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выразила сомнения в том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова действительно 197 раз нарушила правила дорожного движения за 2024 год.

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