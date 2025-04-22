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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Директор «Металлурга» об уходе Юрова: «Он принял непростое решение, выбрав вариант с продолжением карьеры в НХЛ. Конечно же, мы пошли навстречу его желанию»

21-летний форвард расторг контракт с «Металлургом» по своей инициативе. Права на него в НХЛ принадлежат «Миннесоте», выбравшей его на драфте-2022 под общим 24-м номером.

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