"РБК": Федорищев подготовил обращение прокурору о сделках в футболе при Азарове

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратится в прокуратуру с просьбой проверить решения по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, а также сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с футбольным клубом "Крылья Советов".