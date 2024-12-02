"РБК": Федорищев подготовил обращение прокурору о сделках в футболе при Азарове

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев обратится в прокуратуру с просьбой проверить решения по госфинансированию футбола, которые были приняты при бывшем главе региона Дмитрии Азарове, а также сделки агентской группы Павла Андреева, связанные с футбольным клубом "Крылья Советов".
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