Оливер Квик (Бэрри Кеоган) родом из бедной ливерпульской семьи. Но он получил стипендию, которая позволила ему поступить в Оксфордский университет.
Солтберн
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Оливер Квик (Бэрри Кеоган) родом из бедной ливерпульской семьи. Но он получил стипендию, которая позволила ему поступить в Оксфордский университет.