ВДВ развернули под Херсоном "скорую пожарную" из-за пожаров после обстрелов

Начальник службы пожарной безопасности бригады МТО ВДВ группировки войск "Днепр" с позывным "Гефест" заявил, что скорая пожарная помощь с комплексом КСП-10 развернута десантниками группировки для тушения пожаров в Херсонской области.
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