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В Петербурге нашли тело, привязанное к ограде университета. Но криминала в этом нет

В Петербурге нашли тело, привязанное к ограде университета. Но криминала в этом нет

Охранник петербургского университета рано утром нашёл тело мужчины, привязанное за шею к забору.Охраннику Санкт-Петербургского университета промышленных технологий и дизайна пришлось вызывать полицию в самом конце своей смены.

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