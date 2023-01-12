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Бывший глава Роспотребнадзора рассказал, что бояться нового штамма «Кракен» не нужно

Бывший глава Роспотребнадзора рассказал, что бояться нового штамма «Кракен» не нужно

По словам Геннадия Онищенко, вирус по своим свойствам больше похож на обычный гриппБывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с Daily Storm рассказал, что не стоит переживать из-за нового варианта омикрон-штамма коронавируса «Кракен».

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