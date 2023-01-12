Бывший глава Роспотребнадзора рассказал, что бояться нового штамма «Кракен» не нужно

По словам Геннадия Онищенко, вирус по своим свойствам больше похож на обычный гриппБывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко в беседе с Daily Storm рассказал, что не стоит переживать из-за нового варианта омикрон-штамма коронавируса «Кракен».