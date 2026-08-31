Colombia's armed conflict leaves at least 137,000 people missing

According to data released by Colombia's Search Unit for Missing Persons, known by its Spanish acronym UBPD, at least 137,000 people have been reported missing in connection with the country's armed conflict since 1921.
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