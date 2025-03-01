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Европа предлагает воевать еще год

Европа предлагает воевать еще год

Европа предлагает воевать еще годПлан глобалистов в текущих условиях достаточно просто. Несмотря на очевидные последствия возможного сокращения/выхода США из украинской войны, затянуть войну по максимуму.

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