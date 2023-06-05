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Почему Турция отказывается заселять российских и украинских туристов в разные отели

Почему Турция отказывается заселять российских и украинских туристов в разные отели

Почему Турция отказывается заселять российских и украинских туристов в разные отели Елена ГалицкаяЭксперт по туризму Николай Мельник прокомментировал решение Турции отказаться от заселения российских и украинских туристов в разные отели в этом году.

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