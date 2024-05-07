В США начали новое расследование против Boeing из-за подделки отчетов

Global Look Press/Tadayuki YOSHIKAWA/Aviation Wire Новое расследование против американской авиастроительной корпорации Boeing начато Федеральным управлением гражданской авиации (FAA) США после получения данных о подделке отчетов по проверкам лайнеров 787 Dreamliner.
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