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Лавров: попытки ввести российско-украинский мораторий в Черном море нереальны

Лавров: попытки ввести российско-украинский мораторий в Черном море нереальны

Ввести новый мораторий России и Украины на удары по судам в Черном море невозможно и неприемлемо. Об этом интернет-проекту «Сама Меньшова» заявил глава МИД Сергей Лавров.

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