Толпа забила известного музыканта Сингха после просьбы не шуметь

Просьба вести себя потише обернулась чудовищной расправой над знаменитым музыкантом. В Дели группа мужчин жестоко избила известного гитариста и преподавателя Чонгтама Викрама Сингха возле его дома.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Уиткофф и Кушнер ...
- АЗ Лебедев назвал "о...
- Историк Гавришко ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым