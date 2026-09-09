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Толпа забила известного музыканта Сингха после просьбы не шуметь

Толпа забила известного музыканта Сингха после просьбы не шуметь

Просьба вести себя потише обернулась чудовищной расправой над знаменитым музыкантом. В Дели группа мужчин жестоко избила известного гитариста и преподавателя Чонгтама Викрама Сингха возле его дома.

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