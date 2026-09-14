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Царьград

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Авария под Архангельском: 13 погибших, включая студента и врача

Авария под Архангельском: 13 погибших, включая студента и врача

11 сентября произошло смертельное ДТП на трассе М-8 под Архангельском. Среди 13 погибших оказались студентка Алина Меньшикова и врач Дарья Рудная.

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