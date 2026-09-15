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Царьград

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Сменщик будет хуже: эксперт спрогнозировал шок и локдаун после ликвидации Зеленского

Сменщик будет хуже: эксперт спрогнозировал шок и локдаун после ликвидации Зеленского

Эксперт Андрей Пинчук считает, что после ликвидации Зеленского Украину ждут шок, локдаун и «Крепость».

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