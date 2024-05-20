Евродепутат: Франция не может гарантировать безопасность атлетов из РФ

Global Look Press/Keystone Press Agency/Alexis Sciard Париж не может гарантировать безопасность спортсменов из России и Белоруссии, которые будут выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе и без символики своих стран.
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