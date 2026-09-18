Спортивный директор «Баварии» ответил на слова Ямаля о том, что «Золотой мяч» должен достаться ему

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Макс Эберль прокомментировал недавние заявления вингера «Барселоны» Ламина Ямаля о его притязаниях на «Золотой мяч».
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