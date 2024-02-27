Страны Запада в Париже создают девятую коалицию, чтобы  поставлять Украине ракеты дальнего действия

Чтобы справиться с дефицитом, члены коалиции готовятся закупать комплектующие для боеприпасов в третьих странахДевятую коалицию решили создать страны Евросоюза для поставок ракет дальнего и среднего действия на Украину.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии