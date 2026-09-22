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Канадец Мюррей забил на 12-й секунде матча КХЛ и побил рекорд «Шанхая»

Канадец Мюррей забил на 12-й секунде матча КХЛ и побил рекорд «Шанхая»

Китайский клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс» проводит матч регулярного сезона против «Автомобилиста».Китайский клуб КХЛ «Шанхай Дрэгонс» проводит матч регулярного сезона против «Автомобилиста».

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