Украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтавской области

Взрывы прогремели в Полтавской области Украины. Об этом 15 августа сообщает агентство РБК-Украина.По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в регионе была объявлена воздушная тревога.
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