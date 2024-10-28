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Футболист "Зенита" Мостовой: если бы не судья, мы бы обыграли "Локомотив"

Футболист "Зенита" Мостовой: если бы не судья, мы бы обыграли "Локомотив"

Полузащитник петербургского "Зенита" Андрей Мостовой заявил, что решение арбитра Сергея Карасева не давать футболисту московского "Локомотива" Алексею Батракову вторую желтую карточку за фол на Густаво Мантуане стоило сине-бело-голубым победы в матче 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.

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