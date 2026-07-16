Дудчак: отставка Федорова выгодна России

Политолог Александр Дудчак в беседе с «Лентой.ру» заявил, что уличные акции в поддержку отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова представляют собой технологию цветных революций в упрощенной форме.
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