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Дудчак: отставка Федорова выгодна России

Политолог Александр Дудчак в беседе с «Лентой.ру» заявил, что уличные акции в поддержку отправленного в отставку министра обороны Украины Михаила Федорова представляют собой технологию цветных революций в упрощенной форме.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
До чего дошел Зеленский, даже на русский язык  перешел.
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