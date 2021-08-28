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В Волгоградской области полицейские провели масштабные мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства РФ

Сотрудники регионального Управления по вопросам миграции совместно с коллегами из районных отделов полиции и сотрудниками регионального Управления ФСБ, при силовой поддержке бойцов Росгвардии, провели масштабные контрольно-надзорные мероприятия по пресечению нарушений миграционного законодательства.

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