В Волгоградской области полицейские провели масштабные мероприятия по выявлению нарушений миграционного законодательства РФ

Сотрудники регионального Управления по вопросам миграции совместно с коллегами из районных отделов полиции и сотрудниками регионального Управления ФСБ, при силовой поддержке бойцов Росгвардии, провели масштабные контрольно-надзорные мероприятия по пресечению нарушений миграционного законодательства.
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