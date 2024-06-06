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Царьград

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В Перми отменили концерт комика Сергея Орлова

В Перми отменили концерт комика Сергея Орлова

Зрители не понимают, нужно ли им сдавать билеты и получат ли они обратно свои деньги.Сегодня, 6 июня, в спортивном комплексе имени Сухарева должен был состояться концерт независимого стендап-комика Сергея Орлова, но мероприятие было отменено.

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