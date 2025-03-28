Путин пообещал Гергиеву и Машкову восстановить Хабаровский музыкальный театр

Президент России Владимир Путин поддержал просьбу Председателя и Сопредседателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова и Валерия Гергиева с просьбой помочь с восстановлением Хабаровского краевого академического музыкального театра.
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