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В Госдуме объяснили попытки ВСУ прорваться на территорию России

В Госдуме объяснили попытки ВСУ прорваться на территорию России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки прорваться на территорию России, так как близятся переговоры, и Киев хочет усилить переговорные позиции, объяснил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

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