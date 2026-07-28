«Это тот самый момент». Сэм Альтман заявил, что человечество достигло сингулярности

Он заявил, что ждал этого всю свою жизньГенеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что человечество вступило в сингулярность ИИ — точку, когда искусственный интеллект превзойдет наши возможности прогнозирования или управления им.
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