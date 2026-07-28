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«Это тот самый момент». Сэм Альтман заявил, что человечество достигло сингулярности

«Это тот самый момент». Сэм Альтман заявил, что человечество достигло сингулярности

Он заявил, что ждал этого всю свою жизньГенеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что человечество вступило в сингулярность ИИ — точку, когда искусственный интеллект превзойдет наши возможности прогнозирования или управления им.

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