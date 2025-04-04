Начальник Управления МВД России по Ивановской области наградил лучших следователей региона

Сегодня исполняется 62 года со дня образования следственных органов МВД России. На текущий момент органы предварительного следствия в системе МВД России обладают огромным потенциалом для эффективного выполнения всех поставленных задач и расследования уголовных дел любой сложности.
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