Опасных огненных муравьев обнаружили в логистическом центре Сиднея

www.globallookpress.com/Rolf Nussbaumer/imageBROKER.com В крупном логистическом центре Сиднея обнаружили красных огненных муравьев, которые представляют серьезную угрозу для людей и животных.
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