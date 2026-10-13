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Опасных огненных муравьев обнаружили в логистическом центре Сиднея

Опасных огненных муравьев обнаружили в логистическом центре Сиднея

www.globallookpress.com/Rolf Nussbaumer/imageBROKER.com В крупном логистическом центре Сиднея обнаружили красных огненных муравьев, которые представляют серьезную угрозу для людей и животных.

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