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Царьград

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«Понты дороже денег»: Лоза раскритиковал Билана за шестиметровую сцену

«Понты дороже денег»: Лоза раскритиковал Билана за шестиметровую сцену

Зрители плакали, Билан оправдывался: Лоза прокомментировал оценил скандальный концерт.Музыкант Юрий Лоза высказался по поводу сольного концерта Димы Билана «Твой № 1», который прошёл на московской «ВТБ Арене».

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