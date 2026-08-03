«Понты дороже денег»: Лоза раскритиковал Билана за шестиметровую сцену

Зрители плакали, Билан оправдывался: Лоза прокомментировал оценил скандальный концерт.Музыкант Юрий Лоза высказался по поводу сольного концерта Димы Билана «Твой № 1», который прошёл на московской «ВТБ Арене».
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