БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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КНДР: К звездным войнам готовы!

КНДР: К звездным войнам готовы!

Пхеньян продолжает трепать нервы США и их вассалам в АТР. Теперь уже и в космосе Вера Жердева Фото: Kim Jae-Hwan/SOPA Images via ZUMA Press Wire/TASS Материал комментируют: Александр Мостов   Виталий Лебедев Южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейскую Национальную администрацию развития аэрокосмических технологий сообщило о том, что КНДР намеревается к апрелю 2023 года завершить разработку первого военного разведывательного спутника, По имеющейся информации, в ходе испытания с ракетного полигона Сахэ был успешно запущен тестовый разведывательный аппарат.

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