КНДР: К звездным войнам готовы!

Пхеньян продолжает трепать нервы США и их вассалам в АТР. Теперь уже и в космосе Вера Жердева Фото: Kim Jae-Hwan/SOPA Images via ZUMA Press Wire/TASS Материал комментируют: Александр Мостов Виталий Лебедев Южнокорейское агентство «Ренхап» со ссылкой на северокорейскую Национальную администрацию развития аэрокосмических технологий сообщило о том, что КНДР намеревается к апрелю 2023 года завершить разработку первого военного разведывательного спутника, По имеющейся информации, в ходе испытания с ракетного полигона Сахэ был успешно запущен тестовый разведывательный аппарат.