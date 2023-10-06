В США на орбиту запустили ракету с прототипами спутников Amazon

В США на орбиту стартовала ракета Atlas V с двумя прототипами интернет-спутников компании Amazon. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщила на своем сайте компания-разработчик носителя United Launch Alliance.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии