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Иммунолог оценил эффект переливания плазмы при COVID-19

Иммунолог оценил эффект переливания плазмы при COVID-19

Переливание плазмы является действенным, но не единственным и не основным средством для лечения коронавируснной инфекции, заявил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов, сообщает 16 октября телеканал «Звезда».

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