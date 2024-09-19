Десять суток ареста заставили петербуржца позаботиться о сыне-инвалиде

Задолженность составила 343 тысячи рублей Благодаря приставам десятилетний ребёнок, нуждающийся в особом уходе по инвалидности, смог получить финансовую помощь от 41-летнего отца, которому назначили десять суток ареста.
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