Шоу в плавании: сборы «Летучего корабля» приближаются к миллиарду

Фильм «Летучий корабль» остается на гребне российского кинопроката уже четвертую неделю подряд. За прошедшие выходные картина режиссера Ильи Учителя заработала более 93 млн рублей и приблизилась к заветному миллиарду в совокупных кассовых сборах.