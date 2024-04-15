Шоу в плавании: сборы «Летучего корабля» приближаются к миллиарду

Фильм «Летучий корабль» остается на гребне российского кинопроката уже четвертую неделю подряд. За прошедшие выходные картина режиссера Ильи Учителя заработала более 93 млн рублей и приблизилась к заветному миллиарду в совокупных кассовых сборах.
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