Маслов об Абаскале: «Уважаю его и сейчас, даже при том, что почти не играю в нынешнем сезоне. Это жизнь. Желаю ему только удачи» 

— Вы терпеливо воздерживаетесь от резких высказываний в отношении Абаскаля. Совсем нет желания что-то сказать о том, что с лета прошлого года он вчистую вывел вас из состава? — Нет, я в любом случае отношусь к нему с уважением.
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