Представлено новое поколение дронов-камикадзе «Ланцет»

Новое поколение барражирующих боеприпасов серии «Ланцет» представили в России. Обновленные модели, получившие обозначения «Изделие 51» и «Изделие 52», прошли глубокую модернизацию как в аппаратной, так и в программной части, сообщает ZALA.
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