Россия: Полеты Air Tanzania в московский международный аэропорт Внуково (VKO/UUWW) возобновятся с 7 сентября после оценки рисков после приостановки полетов 3 сентября из соображений безопасности, связанных с украинско-российским конфликтом.
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