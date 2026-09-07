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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек о скрытой баранке в первом сете матча с Циньвэнь Чжэн: «Ты можешь проиграть с любого счета. Ничего особенного не произошло»

Ига Швентек прокомментировала поражение от Циньвэнь Чжэн в четвертом круге US Open – 5:7, 3:6. В первом сете она вела 5:0, но упустила преимущество.

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