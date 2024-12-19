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Обещанные Бельгией F-16 не будут поставлены Киеву в этом году

Обещанные Бельгией F-16 не будут поставлены Киеву в этом году

Входящая в «авиационную коалицию» Бельгия ранее обязалась бесплатно передать Украине 30 единиц F-16 до 2028 года, из числа снимаемых с вооружения Воздушного компонента (Военно-воздушные силы), причем первую партию из двух самолетов бельгийцы пообещали передать украинцам до конца 2024 года.

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