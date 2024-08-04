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Олимпиада-2024. Хоккей на траве (жен). Австралия сыграет с Китаем, Нидерланды против Великобритании, Бельгия встретится с Испанией, другие матчи

Хоккей на траве Олимпийские игры-2024 Париж, Франция Женщины 1/4 финала Австралия – Китай – 11.00   Аргентина – Германия – 13.

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