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Иркутск Сегодня

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В Киренском районе Приангарья мужчина заплатит 20 тысяч рублей за побои девятилетнему мальчику

Прокуратура Киренского района Иркутской области добилась компенсации морального вреда для ребёнка, которого ударил сожитель его матери.

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