Заверзин: тренер "Спартака" Карседо не проявляет чемпионских качеств

Бывший гендиректор московского клуба Юрий Заварзин заявил, что тренер клуба Хуан Карседо не проявляет чемпионских качеств, передает «Матч ТВ».
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