Как новый закон о платформенной экономике изменит маркетплейсы с 1 октября

Октябрь для всех, кто так или иначе связан с онлайн-торговлей, начнется с серьезных перемен. В силу вступает Федеральный закон № 289-ФЗ, который впервые на законодательном уровне упорядочит взаимоотношения между цифровыми площадками, продавцами, исполнителями и конечными потребителями.