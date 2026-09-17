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Вот история

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Как новый закон о платформенной экономике изменит маркетплейсы с 1 октября

Как новый закон о платформенной экономике изменит маркетплейсы с 1 октября

Октябрь для всех, кто так или иначе связан с онлайн-торговлей, начнется с серьезных перемен. В силу вступает Федеральный закон № 289-ФЗ, который впервые на законодательном уровне упорядочит взаимоотношения между цифровыми площадками, продавцами, исполнителями и конечными потребителями.

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