Рулетики-гриль из лаваша с индейкой

Если вы на пикнике используете гриль/мангал лишь для приготовления шашлыка, вы многое теряете! Блюда, приготовленные на открытом огне, получаются невероятно ароматными и вкусными! Рулетики из лаваша с фаршем индейки получаются мягкими, сочными, с лёгкой хрустящей корочкой.