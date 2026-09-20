Китай раскритиковал подписанный Трампом закон «об адских санкциях» Китай раскритиковал так называемый новый законопроект «об адских санкциях» США.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Разведка США приз...
- Трамп: Вы посмотр...
- Манифест аннексии...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым