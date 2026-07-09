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Карлос Сайнс: «Нужно провести более глубокий анализ ситуации, «Уильямсу» катастрофически не хватает скорости»

Пилот « Уильямса » Карлос Сайнс подвел итоги Гран-при Великобритании , отметив, что несмотря на хороший старт не сумел побороться за очки из-за сильной нехватки скорости в сравнении с машинами конкурентов.

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