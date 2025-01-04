Овечкин не увидел ничего плохого в новогоднем видео с матом

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не видит ничего плохого в новогоднем поздравлении коллег с использованием нецензурной лексики, так как видео предназначалось для участников закрытой группы.
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