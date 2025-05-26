Стильно, нестандартно и по-крымски

24 мая в селе Соколином впервые прошёл этнопроект «Мода народов Крыма». Место силы - Бельбекская долина - в этот день стала не только пространством для проведения самой масштабной ярмарки Крыма, но и площадкой для долгожданного показа мод, в котором приняли участие более десятка российских брендов.