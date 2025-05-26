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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Стильно, нестандартно и по-крымски

Стильно, нестандартно и по-крымски

24 мая в селе Соколином впервые прошёл этнопроект «Мода народов Крыма». Место силы - Бельбекская долина - в этот день стала не только пространством для проведения самой масштабной ярмарки Крыма, но и площадкой для долгожданного показа мод, в котором приняли участие более десятка российских брендов.

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