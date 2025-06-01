Трамп вскоре объявит нового кандидата на пост директора NASA

Американский лидер Дональд Трамп выступил с заявлением, что в ближайшее время объявит нового кандидата на пост директора Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
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